Ostalb | Montag, 07. August 2017 Montag, 07. August 2017

Stuttgarter Nordostring und Parallelautobahn im Remstal: Land winkt ab

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Das Verkehrsministerium in Stuttgart hält nichts von einer raschen Planung für den Nordostring um Stuttgart. Die Region Stuttgart war mit dem Thema vorstellig geworden und hat nun eine Abfuhr erhalten.

Damit würden Befürchtungen gegenstandslos, dass wegen des vorgesehenen Anschlusses an die Bundesstraßedurch diese neue Straße eine Parallelautobahn entstehen und so eine Verkehrslawine auf den Ostalbkreis zurollen könnte. Eine zusätzliche Verkehrsbelastung hatten viele vor dem Hintergrund der Remstalgartenschauals völlig paradox angesehen. Warum das Landesverkehrsministerium den Nordostring nicht will, erfahren Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. August.