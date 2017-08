Sport | Dienstag, 08. August 2017 Dienstag, 08. August 2017

Andreas Hönick gewinnt das erste Freiluft-​Blitzen

Die Schachgemeinschaft Gmünd konnte zum Start der Freiluft-​Blitzturniere 2017 die Höchstzahl von 30 Teilnehmern begrüßen. Diese stammten zur Hälfte aus der heimischen Schachgemeinschaft und aus elf Vereinen der näheren weiteren Umgebung.

Auffallend war die herausragende Spielstärke der besten zehn Spieler, die einen Leistungsschnitt vonaufwiesen, der bei den bisherigenFreiluft-​Turnieren erst einmal überboten wurde.Sechs Stunden dauerte das Spielen um den Turniersieg und verlangte von den Mitspielern einiges an Durchhaltevermögen. Wegen der ausgeglichenen Spielstärke gab es auch keinen ausgemachten Favoriten. Die Spieler nahmen sich gegenseitig die Punkte ab und so war es nicht verwunderlich, dass der Turniersieger erst mit der. und damit allerletzten Runde feststand. Hier hatte sich der siebenfache Gesamtsieger Andreas Hönick aus der Gmünder Oberligamannschaft einen minimalen Vorsprung von einem halben Punkt erarbeitet. Er siegte mitPunkten vor den punktgleichen Blitzern Martin Egle (Unterkochen) und Biran Dzelilovic (Spraitbach). Dahinter kam der DWZ-​Beste Philipp Bergner (Stuttgart-​Mönchsfeld) mitPunkten auf Platz vier vor Dominik Klaus (Fils-​Lauter) und Andreas Klein (Sontheim), die sich jeweilsPunkte erspielten.Mehr in der RZ am. August.