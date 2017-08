Ostalb | Dienstag, 08. August 2017 Dienstag, 08. August 2017

Bartholomäer Roßtag: Vorbereitungen in vollem Gange

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Bis zu 70 Wägen werden Teil des Festumzuges beim kommenden Bartholomäer Roßtag am 27 . August sein, davon über 20 von der Gemeinde. Teils aufeinandergestapelt werden sie nach dem Roßtag in einer Scheune gelagert. Und spätestens im Juni von den zwölf Amalienhofrentnern zum Leben erweckt.

Einst waren die Roßtag-​Wägen und Kutschen in verschiedenen Höfen der Gemeinde untergebracht, heute überwintern die Wägen in der großen Scheune unweit der Museumsscheune Amalienhof entfernt. Zwei Jahre ist es her, seit eigens dafür ein neuer Zwischenboden eingezogen wurde. Was genau zu den Aufgaben der Amalienhofrentner gehört und warum ihnen die Vorbereitungen so viel Freude bereitet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.