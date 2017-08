Sport | Dienstag, 08. August 2017 Dienstag, 08. August 2017

Normannia freut sich auf das Duell gegen die Kickers

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Der Verbandsligist FC Normannia Gmünd trifft in der der ersten Runde des WFV-​Pokals am Mittwoch, um 17 . 45 Uhr im heimischen Schwerzer, auf den Regionalligisten Stuttgarter Kickers. „Wir wollen unsere maximal beste Leistung zu diesem Saisonzeitpunkt abrufen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen“, sagt FCN-​Trainer Holger Traub.

Nach dem guten 0:0 im Testspiel am Sonntag gegen die A-​Junioren des VfB Stuttgart möchte der FC Normannia Gmünd auch im Verbandspokal eine gute Visitenkarte hinterlassen. Die Aufgabe könnte aber kaum schwerer sein, denn mit dem Regionalligisten Stuttgarter Kickers kommt wohl der große Favorit auf den WFV-​Pokalsieg nach Schwäbisch Gmünd. Die Kickers mussten zuletzt eine 1:2-Niederlage in der Liga hinnehmen, nachdem der Wißgoldinger Mittelfeldspieler Tim Grupp für Astoria Walldorf den Siegtreffer erzielte. Und im Finale der vergangenen WFV-​Pokal-​Runde verloren die Kickers gegen die SF Dorfmerkingen, den neuen Ligakonkurrenten des FC Normannia Gmünd. Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwoch beim FCN dennoch der große Favorit, eine Überraschung ist jedoch möglich.

Für den Bereichsleiter Fußball des FC Normannia Gmünd, Karl-​Heinz Knab, ist die Begegnung mit den Kickers eine kleine Reise in die Vergangenheit: „Ich hatte eine schöne Zeit bei den Stuttgarter Kickers und ich freue mich auf einige bekannte Gesichter. Der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Und der FC Normannia hat ja auch eine Jugendkooperation mit den Blauen, sodass sich der Verein sehr auf dieses Spiel freut.“ Auch Moritz Seltenreich, Nermin Ibrahimovic und Marius Nuding hatten schon die Kickstiefel für die Kickers geschnürt.

