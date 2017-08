Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 09. August 2017 Mittwoch, 09. August 2017

Bürgerinitiative Taubental: Keine weiteren Projekte im Gmünder Stadtwald

Immer mehr haben Bagger und Motorsägen im Taubental das Sagen. Das kritisiert die gleichnamige Bürgerinitiative. Sie hat sich nun sogar an die Aufsichtsbehörde Regierungspräsidium gewandt.

Die Bürgerinitative spricht sich gegen weitere Eingriffe in die Ökologie der grünen Lunge von Schwäbisch Gmünd aus, wo gerade sogar auch ein neues Baugebiet erschlossen wird (Bild). Aktuell geht es um die weiteren Planungen für den Neubau eines Pflegeheims im Schönblick-​Wald an der Rehnenhof-​Siedlung sowie um drohende Eingriffe durch das Hallenbad-​Projekt am Nepperberg. Mehr zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.