Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 09. August 2017 Mittwoch, 09. August 2017

Traumberuf Geigenbauer

Wenn sich Frank Lehnert daran macht, alte Risse zu leimen oder Passarbeiten durchzuführen, dann wird es still in seiner kleinen Werkstatt in der Gmünder Südstadt. Dann nämlich ist größte Konzentration gefragt. Oft kommt es deshalb auch vor, dass der Geigenbauer die Türe schließt und das Telefonkabel aussteckt.

Lehnert liebt sie, diese stillen Minuten, in denen er sich ganz den Instrumenten widmet. Vor allem Geigen sind es, die sich bei ihm zur Restauration befinden. Instrumente, zu denen er seit Kindesbeinen eine ganz persönliche Beziehung pflegt. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt Lehnert Geige, ist fasziniert von Konstruktion und Statik, liebt den Klang und findet: „Der Klang der Geige ist jener, der der menschlichen Stimme am nächsten kommt von allen Instrumenten.“ Was ihn veranlasst hat, als Geigenbauer zu arbeiten und warum er von einem Traumberuf spricht, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.