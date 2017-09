Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. September 2017 Freitag, 01. September 2017

Heinz Erhard verstorben

Foto: ml

Wenn es ein Musterbeispiel für intensive Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit bei gleichzeitiger persönlicher Bescheidenheit gab, dann war das wohl er. Dr. Heinz Erhard, Träger der Bürgermedaille seiner Heimatstadt Gmünd, ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Sich in irgendeiner Weise in den Vordergrund zu drängen, das war seine Sache nicht. Vielen Gmünder war seine Tätigkeit im Unternehmen ErhardSöhne, in der kirchlichen Arbeit und vor allem sein persönlicher Bezug zur Arbeit des Museums so gut wie nicht bekannt. Mehr über Heinz Erhard in der RZ vom. September.