Interview mit Leister und Fischer zum Landesliga-​Derby

Das erste Landesliga-​Ostalbderby in dieser Saison bestreiten am Sonntag, 15 Uhr, mit der TSG Hofherrnweiler und dem TSGV Waldstetten zwei Teams, die bemerkenswert aus den Startlöchern gekommen sind.

Und nach zwei Spieltagen mit vier beziehungsweise sechs Punkten noch unbesiegt sind. Die Spielführer Philipp Leister und Edgar Fischer blicken auf das Derby voraus. „Ich erwarte eine sehr starke Truppe, die wie in den vergangenen Jahren sehr schwer zu bespielen sein wird. Sie haben aus den ersten beiden Spielen die maximale Anzahl an Punkten geholt und Ebersbach geschlagen“, sagt Philipp Leister über den TSGV Waldstetten. Und: „Wir haben keine Angst, aber Respekt vor dem Gegner.“Der Waldstetter Edgar Fischer spricht davon, dass der TSGV-​Saisonstart mit den beiden Siegen gegen Blaustein und Ebersbach besser gelaufen ist als erwartet. „Es handelt sich um eine spielstarke Mannschaft, die jung und hungrig ist und über eine super Offensive verfügt“, meint Fischer zur TSG Hofherrnweiler. „Wir müssen kompakt in den Räumen stehen, den Gegner zu Ballverlusten zwingen und nach Ballgewinnen schnell vors gegnerische Tor kommen“, fügt er hinzu. Mehr dazu in der RZ vom. September.