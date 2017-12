Ostalb | Freitag, 01. September 2017 Freitag, 01. September 2017

Schafft Ostwürttemberg die Energiewende?

Knapp 50 Prozent des regionalen Stromverbrauchs werden bislang mit erneuerbaren Energien erzeugt.

Ob damit guten Gewissens behauptet werden kann, die Hälfte der Wegstrecke sei zurückgelegt und die zweite Hälfte mit den gleichen Mitteln ebenso erreichbar, wird beim Energiegipfel Ostwürttemberg am. September bei der IHK Ostwürttemberg zu diskutieren sein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Regionalverband stattfindet, wird die weitere regionale Gestaltung und wirtschaftliche Umsetzung der Energiewende in Ostwürttemberg stehen. Mehr in der RZ vom. September.