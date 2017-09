Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. September 2017 Freitag, 01. September 2017

Wie funktioniert das Blutspenden?

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Manfred Laduch

Dass an diesem Tag im benachbarten Freibad sozusagen die Hölle los ist, schmeckt Hans-​Peter Wanasek nicht. Bedeutet es doch, dass der von ihm organisierte Blutspendetermin in der Bettringer Uhlandhalle nicht ganz so viel Zuspruch erhält, wie erhofft.

300

150

200

187

„Große Hitze ist der Lust zum Blutspenden erfahrungsgemäß nicht zuträglich“, sagt der Bereitschaftsführer des DRK Bettringen. In den besten Zeiten habe es pro Termin etwaSpendewillige gegeben. Heute sind es im Normalfallbis. So auch diesmal:Menschen kamen in die Uhlandhalle. Dennoch ist das Rote Kreuz insgesamt zufrieden: Trotz der Sommerferien und vieler im Urlaub weilender Stammspender gebe es keinen größeren Rückgang, sagt die für den Ostalbkreis zuständige Blutspende-​Referentin des DRK, Petra Fink. Wie eine Blutspende organisiert wird — und wie sie für den Spender selbst abläuft — ist in dieser Woche Thema der Reportage in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.