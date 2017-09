Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. September 2017 Freitag, 01. September 2017

Wochenende: Alpine Architektur

Alpine Architektur jodelt nicht mehr. Da steckt viel mehr Musik drin. Das fängt bei minimalistischen Ferienhäusern an und hört bei spektakulären Schutzhütten auf. Unsere Titelgeschichte in der Wochenende-​Beilage befasst sich mit diesem Thema.

Wie an jedem (Sommer)Ferien-Wochenende gibt es auch an diesem Samstag beim Feriengewinnspiel ein Wochenendefür zwei Personen im Viersterne-​Superior-​Hotel Kristall in Pertisau am Achensee zu gewinnen. Dazu sollte man aber die Frage: Welchen Beethoven-​Titel spielt die taiwanesische Müllabfuhr beim abendlichen Abfallsammeln in Endlosschleife? zu beantworten.In der Rubrik Mensch+Technik gehen wir der Frage nach, ob die zusätzliche Detailtreue bei Ultra HD wirklich etwas bringt und auf unseren Reiseseiten klären wir auf, was Urlauber beachten müssen, wenn sie ihre eigenen Fotos straffrei ins Internet stellen wollen. Hier gibt es Stolperfallen.Also: Am Samstag die Rems-​Zeitung kaufen und einem lesenswerten Wochenende steht nichts mehr im Weg.