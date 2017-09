Ostalb | Sonntag, 10. September 2017 Sonntag, 10. September 2017

Lourdesgrotte Heuchlingen: 125 Jahre alt

Fotos: nb

Über 100 Heuchlinger Bürger waren es, die sich im Anschluss an die Eucharistiefeier in St. Vitus gemeinsam mit Pfarrer Bernhard Fetzer auf den Weg machten zu der Lourdesgrotte. Eine Grotte, von der seit jeher eine ganz besondere Kraft ausgeht.

Die beschauliche Lourdesgrotte, nahe am Siechenbach gelegen, ist normalerweise ein Ort, an dem in aller Stille gebetet wird. Jährlich im Mai, wenn zweimal wöchentlich die Andachten stattfinden, dann sind es viele Gläubige, die sich auf den Weg hierher begeben, um gemeinsam zu beten. Dass dies auch am Sonntag der Fall war, hatte einen ganz besonderen Grund: Gemeinsam wurde das-​jährige Bestehen der Grotte gefeiert.