Reformation in Lorch: Ausstellungseröffnung in der Stadtkirche

Fast ein Jahr lang hat sich Simon M. Haag, der Lorcher Stadtarchivar, mit der Reformation in Lorch beschäftigt. Bei der Eröffnung der Ausstellung „Reformation in Lorch“ blieben dennoch einige Fragen offen. „Es ist mir rätselhaft, warum die Leute scharenweise den evangelischen Pfarrern gefolgt sind“, bekannte der Historiker.

„Ist es, weil die evangelischen Pfarrer so charismatisch waren und alle in ihren Bann gezogen haben? War die Gier der Katholiken nach Geld so groß? War es der Gottesdienst in der Muttersprache? Und wäre es nicht dennoch einfacher gewesen beim Althergebrachten zu bleiben? Ist es nicht einfacher, Vergebung zu kaufen statt aufrichtig zu bereuen?“ Mit diesen Fragen schickte Haag, selbst überzeugter Protestant, die Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung. Was die rundGäste hierbei erfuhren, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.