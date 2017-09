Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 10. September 2017 Sonntag, 10. September 2017

Tag des offenen Denkmals: Im Zeichen auch des Fahrradjubiläums

Baubürgermeister Julius Mihm hat am Sonntagmorgen in der Rechberg’schen Scheuer am Fuße des Königsturms den Tag des offenen Denkmals in Schwäbisch Gmünd eröffnet. Anschließend führte er die „Stadradtour“ mit insgesamt 24 Denkmalstationen an.

Der Tag des offenen Denkmals ist eine landesweite Aktion. Bei den Anprachen zum lokalen Auftakt in Schwäbisch Gmünd kam zum Ausdruck, dass die Stauferstadt ein wichtiger Wegbereiter dieser Veranstaltung gewesen sei und weiterhin auch bleibe. Baubürgermeister Julius Mihm dankte beim Start des Denkmaltags vielen Amts– und Privatpersonen sowie Initiativen, die sich in Schwäbisch Gmünd für den Denkmalschutz einsetzen. Als Beispiel wurde gleich zu Beginn die spätmittelalterliche Rechberg’sche Scheuer genannt und beim Rundgang vor Augen geführt, wie die Besitzerin, Augenärztin Dr. Biggi Stahl, sich bei diesem aktuellen Sanierungsprojekt bemüht, dieses mächtige Fachwerkhaus aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Mihm würdige dieses Projekt auch als Impuls für die anstehende Gesamtsanierung auf dem Areal der früheren Silberwarenfabrik Deyhle, dies auch im Zusammenhang mit der Remstalgartenschau. Der Denkmaltag hatte auch den. Geburtstags des Fahrrads im Blickpunkt. Hierzu überraschte die historische Radsportgruppe aus Wendlingen in der Automobilmanufaktur Bmit einer Ausstellung, die einen Querschnitt aus der-​jährigen Fahrradgeschichte zeigte. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.