Blaulicht | Sonntag, 10. September 2017 Sonntag, 10. September 2017

Telefonstörungen: Auch Gmünder Polizeirevier war betroffen

Foto: hs

Im Raum Schwäbisch Gmünd ist es am Sonntag zu Störungen im Telefonnetz gekommen. Auch das Polizerevier Schwäbisch Gmünd war betroffen.

9

16

Das Führungs– und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen in Waiblingen (unser Bild) bestätigt, dass es zwischenundUhr zu Problemen im Telefonnetz im Raum Schwäbisch Gmünd gekommen sei. Auch im Rundfunk wurde die Bevölkerung auf die Störung aufmerksam gemacht. Als Grund brachte die Politzei Wartungsarbeiten eines Telefonbetreibers in Erfahrung. Der Eingang der Notrufe sei davon jedoch zum Glück nicht betroffen gewesen. Mit Umschaltungen sei auch die Erreichbarkeit des Gmünder Polizeireviers rasch wieder gewährleistet worden. Am Spätnachmittag seien dann alle Probleme wieder behoben gewesen.