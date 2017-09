Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 10. September 2017 Sonntag, 10. September 2017

Treffen der Iglauer Gemeinschaft

In ganz Deutschland sind sie verstreut: die Heimatvertriebenen aus der ehemaligen Iglauer Sprachinsel, inmitten der böhmisch-​mährischen Höhe zwischen Prag und Brünn in der Tschechischen Republik gelegen.

Bereits im Jahrewurde beim Heimattreffen im hessischen Dieburg die „Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e.V.“ gegründet, unter anderem mit dem Ziel, die Pflege des Volksgutes und die kulturhistorischen Hintergründe hoch zu halten, sowie Sitten und Bräuche vor Vergessenheit zu bewahren. Über zehn Jahre nach der Vertreibung aus der alten Heimat hatten sich die Iglauerin der Gmünder Gaststätte Hopfensitz zusammengefunden und gründeten die „Nachbarschaft Schwäbisch Gmünd“, auch um die harte Zeit des Neubeginns zu verarbeiten. Von der langen Partnerschaft, dem Stolz, diesen Weg mitgegangen zu sein und dem Festakt am Wochenende in Wissgoldingen berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.