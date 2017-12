Ostalb | Montag, 11. September 2017 Montag, 11. September 2017

Doch keine Behelfsstraße in Birkenlohe?

Auflagen haben die Kosten für die geplante Behelfsstraße in Birkenlohe nach oben getrieben. Damit ist diese „kleine Umfahrung“ für Anlieger und den Busverkehr zwei Wochen vor dem geplanten Baubeginn wieder in der Schwebe. In einer Sondersitzung muss der Gemeinderat die Weichen stellen.

Es hatte noch vor einigen Wochen so ausgesehen, dass in Birkenlohe die optimale Lösung in Form einer innerörtlichen Umleitung realisiert werden kann. Neue Fakten haben zwischenzeitlich aber dazu geführt, dass die Karten nochmals neu gemischt werden mussten. Noch in dieser Woche trifft sich der Gemeinderat von Ruppertshofen deshalb zu einer nichtöffentlichen Sitzung, erfuhr die Rems-​Zeitung von Bürgermeister Peter Kühnl. Warum zunächst nichtöffentlich beraten werden muss und welche Alternativen die Gemeinde hat, steht in der Rems-​Zeitung vom. September.