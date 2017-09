Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. September 2017 Montag, 11. September 2017

Gmünder Bauhof: Die Standortfrage rückt näher

Voraussichtlich das nächste große Gmünder Zukunftsthema: Wie geht es mit dem städtischen Bauhof weiter? Die Standortfrage rückt näher.

Diese sehr wichtige Einrichtung der Daseinsfürsorge für die Bürger ist in die Jahre gekommen. Die Unterbringung in der früheren Hardtkaserne war zunächst nur als Übergangslösung für etwa fünf Jahre kalkuliert. Jetzt ist das städtische Baubetriebsamt mit seinen rundMitarbeitern fast schon seitJahren dort untergebracht. Der Sanierungsbedarf an den Gebäuden ist enorm. Das Areal ist zudem Teil der von Bürgermeister Julius Mihm angestrebten städtebaulichen Neuordnung. Rund zwölf Millionen Euro würde ein Bauhof-​Neubau kosten. Alsbald wird sich wohl der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigen müssen. Weitere Informationen dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.