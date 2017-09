Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. September 2017 Montag, 11. September 2017

Sonnenblumen: Vier Meter war die „Schallgrenze“

Die Rems-​Zeitung hatte ihre Leser/​innen aufgefordert, Bilder ihrer schönsten oder größten Sonnenblumen einzuschicken. Bei vielen Bildern wurde die Höhe einfach nur geschätzt, weil ja das Messen nicht ganz einfach ist. Man muss schon eine Leiter dazu nehmen, oder den Meterstab (der bis zu zwei Metern misst) an eine Teleskopstange binden, um das exakte Maß zu ermitteln.

Das war dann vielen Sonnenblumenbesitzern doch zuviel Aufwand, so dass man sich neben die Blume gestellt und nach oben „weitergerechnet“ hat. Nur ein einziger, hat seine Sonnenblume auf den Zentimeter genau gemessen. Und er hat dies sogar von Zeit zu Zeit immer wieder dokumentiert. BeiMeter hat er angefangen, dann schickte er uns ein Foto, auf dem die BlumeMeter misst und sein Rekordfoto hat er mit der Höhe vonMetern eingereicht: Rentner Hermann Marter aus Bettringen.Er hat aber auch etwas dafür getan, dass seine Sonnenblumen so groß werden. „Viermal am Tag gießen und gut düngen“, sagt er und verweist darauf, dass er im vergangenen Jahr eine Blume mitMeter im Garten stehen hatte.Hermann Marter lässt seine Blumen aber nicht einfach so in die Höhe wachsen. Die Pflanze wird von Stäben gestützt, damit sie richtig gerade steht und auch ordentlich nach oben wachsen kann. Und dann ist sie anhand von Markierungen auch leichter zu messen.