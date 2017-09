Ostalb | Montag, 11. September 2017 Montag, 11. September 2017

SPD-​Wahlkampf: Franz Müntefering zu Gast in Lorch

Bundestagsabgeordneter und SPD-​Wahlkämpfer Christian Lange hatte am Montagabend einen prominenten Gast in das Bürgerhaus nach Lorch mitgebracht: Franz Müntefering.

Der früherte Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland Franz Müntefering unternahm in seiner Rede einen Streifzug besonders durch die Sozial– und Seniorenpolitik. Im Blickpunkt stand hierbei die demografische Entwicklung. Er spornte die Generation „plus“ dazu an, sich nicht zufrieden zurückzulehnen, sondern aktiv zu werden in Politik und in anderen Ehrenämtern, mithin es selbst in die Hand zu nehmen, damit der demografische Wandel gelingt. Natürlich durften auch Wahlkampfparolen nicht fehlen. Müntefering nannte die sozialdemokratische Idee das beste Mittel, um die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft zu meistern. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.