Montag, 11. September 2017

Waldhausen: Radweg-​Anschluss fehlt

„Geplante Fertigstellung: Juli 2017 “, steht auf dem Schild neben der Remsbrücke in Waldhausen. Die Stadt Lorch baut hier mit Unterstützung des Landes einen Radweg. Der Weg ist fertig – nur der Anschluss an die Bahnhofstraße lässt weiter auf sich warten.

900

15

12

Das Teilstück des Remstalradwegs in Waldhausen istMeter lang, von dort aus geht es weiter auf vorhandenen Radwegen in Richtung Plüderhausen.Meter vor der Bahnhofstraße in Waldhausen ist Schluss mit der glatten Asphaltfläche – dann kommt der Schotter der Baustellenzufahrt, die man jetzt eigentlich nicht mehr bräuchte. Wenn es den Anschluss an die Bahnhofstraße schon gäbe. Mehr in der RZ vom. September.