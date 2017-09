Ostalb | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Bauen wie mit Lego-​Steinen: Flüchtlingsunterkunft in Alfdorf

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Am 12 . September wurde damit begonnen, die Module für das neue Flüchtlingsheim mitten in Alfdorf zusammen zu fügen. So entsteht auf eine rationelle Weise Wohnraum für bis zu 50 Personen. Zur Straße hin wird sich der Neubau mit einem klassischen, verputzten Giebel und einem Satteldach präsentieren.

Weil die ModuleMeter breit sind, können sie nur im Rahmen eines Schwertransports nachts angeliefert werden. Weit ist der Weg freilich nicht, denn sie wurden in einer dafür angemieteten Halle in der Benzholzstraße (früher Eisen-​Widmann) angefertigt. Weil die von den Behörden genehmigte Abstellfläche auf der dafür halbseitig gesperrten Alfdorfer Ortsdurchfahrt limitiert ist, können pro Nacht nur sechs Module angeliefert und dann tagsüber verarbeitet werden.„Die Module sind innen bereits komplett bezugsfertig“, erfuhr die Rems-​Zeitung von Ewald Biber. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Alfdorfer Gemeinderats und Seniorchef des gleichnamigen Zimmereibetriebs in Pfahlbronn. Das bedeutet, dass auch die haustechnischen Installationen wie Strom, Wasser, Abwasser und Heizung schon eingebaut sind und beim Zusammenfügen der einzelnen Module nur noch die Leitungen verbunden werden müssen. Auch die kraftschlüssige Verbindung ist für einen schnellen Zusammenbau vorbereitet.Man kann sich diese Bauweise vorstellen wie die Montage eines überdimensionalen Möbelstücks von IKEA oder das Bauen mit Lego-​Steinen. Wie dies genau funktioniert und wie die Belegung der Wohnungen geplant ist, erfahren Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Mittwoch-​Ausgabe.