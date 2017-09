Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Himmelsgarten-​Backhäusle: Tonnenschwerer Ofen schwebte ein

Galerie (9 Bilder)

Fotos: hs

Eine im wahrsten Sinne des Wortes „schwergewichtige“ Bürgerschaftsaktion wurde am Dienstag im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau vollbracht.

Für das vom Freundeskreis Backhäusle im Himmelsgarten beim „Kuhstall“ Stein für Stein wieder aufgerichtete Backhäusle-​Denkmal wurde derTonnen schwere Backofen angeliefert. Mit Muskel– und Krankraft wurde er millimetergenau und im „Wettstreit“ mit dicken Regenwolken auf seinen Platz bugsiert. Im Freundeskreis Backhäusle haben sich zahlreiche ehrenamtlich engagierte Bürger des Stadtteils zusammengeschlossen. Das Backhäusle-​Projekt führt schon in seiner Entstehungsphase die Menschen in einer schönen Gemeinschaft zusammen. Am Donnerstag ist Richtfest, öffentliche Back-​Premiere soll dann beim „Krautfest“ im Oktober folgen. Näheres am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.