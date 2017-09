Sport | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Mitgliederversammlung des TSB Gmünd: Jursch setzt auf 2018

Wenn sich der TSB Gmünd am Donnerstag, 19 . 30 Uhr, in der TSB-​Gaststätte in der Buchstraße 80 zu seiner Mitgliederversammlung trifft, kann der Vorsitzende Peter Jursch wieder auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Was das Vereinssportzentrum angeht, setzt er auf das Jahr 2018 .

Mit dem aktuellen Stand der Dinge in Sachen Verkauf des vereinseigenen Geländes an der Buchstraße und dem geplanten Sportpark im Laichle ist Peter Jursch nicht unzufrieden. „Das haben wir sehr gut vorantreiben können. Ich habe von der Stadt Schwäbisch Gmünd einen Ablaufplan bekommen, wann der Bebauungsplan endgültig rechtskräftig ist, dass der Verkauf an der Buchstraße laufen kann.“ Auch im Laichle seien die Grundstücksaufkäufe im Laufen, dort soll neben dem neuen Vereinssportzentrum auch ein neuer Sportplatz entstehen. „Auch da läuft praktisch schon das Bauplanverfahren“, so der TSB-​Vorsitzende.Die Frage, wie der weitere Fahrplan für den Sportpark aussieht und wann dieses infrastrukturelle Großprojekt für den Verein und die Stadt Schwäbisch Gmünd endgültig beschlossene Sache sein wird, beantwortet Peter Jursch mit einer klaren Aussage: „Definitiv nächstes Jahr.“ Der Verkauf des Grundstücks sei nach wie vor die Voraussetzung, um für den Bau des Sportparks über das nötige Eigenkapital zu verfügen. „Die Genehmigung für den Sportpark ist gar kein Problem. Der Bebauungsplan wird nach menschlichem Ermessen durchlaufen. Ich hoffe, dass wir dieses Projekt, das uns in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, im nächsten Jahr zu einem Abschluss bringen können.“ Die Baupläne seien fertig und sollen mit der Stadt abgesprochen werden. Mehr dazu in der RZ vom. September.