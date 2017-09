Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Ortsdurchfahrt Straßdorf: Zwei Baustellen gleichzeitig

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich innerhalb den nächsten vier Wochen auf zwei größere Baustellen und damit auf Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt zwischen Gmünd und Rechberg einrichten.

Ortsvorsteher Werner Nußbaum und Vertreter der Stadtwerke informierten am Dienstag über die Einzelheiten. Der Ortsvorsteher nannte die bevorstehende Baustellenzeit zwar schwierig, doch sei er froh, dass die beiden wichtigen Infrastrukturmaßnahmen in Angriff genommen werden. Im Bereich der Donzdorfer Straße wird ein anfälliges Stromkabel erneuert. In der Einhornstraße wird eine Lücke in der Ringleitung der Gasversorgung geschlossen. Beide Straßen werden zeitweise nur halbseitig und durch eine Baustellenampel geregelt befahrbar sein.