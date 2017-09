Ostalb | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Ruppertshofen: Neue Ganztagesschule mit regionaler Küche

Galerie (5 Bilder)

Fotos: gbr

Dank der außerschulischen Partner kann die Schule in Ruppertshofen ein sehr vielseitiges Programm für die Ganztagesschule anbieten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Gesundheit. Dazu gehören viel Bewegung und ein selbstgekochtes Essen mit Zutaten von Erzeugern aus der Region.

13

Dass auf Tischmanieren großer Wert gelegt und vor dem Essen ein kurzes Dankgebet gesprochen wird, zeigt deutlich: Hier geht es nicht nur darum, vor dem Nachmittagsunterricht irgendwie den Hunger zu stillen. Vermittelt wird vielmehr eine ganzheitliche Esskultur, die in das gesundheitsorientierte Schulprofil integriert ist. Dazu gehört auch die Zusammensetzung des Menüs. Sehr glücklich ist der Schulleiter, dass man mit Tanja Härtelt die ideale „Küchenchefin“ gefunden hat. Ein Teil des pädagogischen Konzepts ist zudem die regionale Herkunft der Zutaten.Um Qualität geht es dem Schulleiter auch bei allen anderen Bestandtteilen des Programms für die Ganztagesschule. Man müsse wohl weit gehen, bis man eine Dorfschule mit einem ähnlich vielseitigem Angebot finde. Ganz bewusst gestalten diese AG’s nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch insgesamt zehn außerschulische Partner. Was so alles auf dem Programm und auf dem Speiseplan steht, kann man am. September in der Rems-​Zeitung lesen!