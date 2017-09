Blaulicht | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

Vorfahrt missachtet: Drei leicht Verletzte

Drei Leichtverletzte sowie rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag im Ortskern von Waldstetten ereignete. Ein 72 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr um kurz vor 14 Uhr vom Rechbachweg in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 61 -​jährigen BMW-​Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

72

300

61

13

1

5

Im weiteren Verlauf verwechselte der-​Jährige wohl Gas und Bremse, fuhr etwaMeter weiter und prallte dort gegen die Außentreppe einer Gaststätte. Er, seine Beifahrerin sowie die-​Jährige wurden jeweils leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu ihrer Versorgung waren drei Rettungswagen– sowie zwei Notarztwagenbesatzungen im Einsatz. Zudem rückte die Feuerwehr aus Waldstetten mit drei Fahrzeugen sowieMann aus, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.Hierzu waren auch kurzzeitig Sperrungen der Hauptstraße erforderlich. An demer-​BMW des Verursachers entstand Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Derer-​BMW der Geschädigten blieb noch fahrbereit.