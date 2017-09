Ostalb | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Benefiz-​Aktion von Moto-​Cross-​Freunden in Böbingen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Eine gewisse Geschwindigkeit ist schon nötig, um den Parcours mit Erdhügeln beim Böbinger Mahdhof zu meistern. Aber beim Benefiz-​Motocross werden keine Rennen ausgetragen. Es geht vielmehr um das Testen der eigenen Geschicklichkeit – und nicht zuletzt um Spenden für kranke Kinder.

Ein eingetragener Verein ist die Gruppe „Rennstaller MX“ nicht. Es handelt sich um einen Freundeskreis, der ein gemeinsames Hobby hat: die Begeisterung fürs Motorradfahren im Gelände. Wie man es richtig macht, können sich dieangemeldeten Fahrer am Samstag abUhr von einem Profi abschauen: Der sehr erfolgreiche Cross-​Fahrer Moritz Schittenhelm geht als Gast in Böbingen auf die Strecke. UmUhr beginnt der Wettbewerb. Aufgrund des Benefiz-​Charakters dieser Veranstaltung gehen die Startgeld-​Spenden sowie Geld von insgesamtSponsoren an die „Olgäle Stiftung für das kranke Kind e.V.“ . Zuschauer (freier Eintritt) und Spenden sind willkommen! Mehr über diese sozial engagierte Motorradfahrer-​Gruppe sowie über den Ablauf der Veranstaltung erfährt man in der Rems-​Zeitung vom. September!