Mittwoch, 13. September 2017

Hallenbad: Gmünd auf dem Weg zum Wellness-​Oberzentrum

In Sachen Hallenbad-​Diskussion meldete sich am Mittwochabend die Gmünder Stadtspitze aus der kommunalpolitischen Sommerpause zurück und bekräftigte die geplante Marschrichtung.

Hierbei wurde erneut das starke Investoreninteresse für Bau und Betrieb eines modernen, trendigen Bade-​, Sport– und Wellnesstempels in der Region beschrieben: Die Frage sei nicht mehr ob in der Region gebaut werde, sondern nur noch an welchem Standort. Und da habe die Stadt Schwäbisch Gmünd auch vor dem Hintergrund ihrer dynamischen, attraktiven Entwicklung im Nachklang zur Landesgartenschau und des vom Gemeinderat fixierten, zentralen Standorts „Gleisareal“ an der Nepperbergstraße die Nase vorn. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses dürfe die Chance nun nicht vertan werden: Gmünd soll regionales Wellness-​Oberzentrum mit Anziehungskraft im Umkreis vonFahrminuten werden. Im Oktober soll eine Bürgerversammlung zum Thema stattfinden. Und noch vor Weihnachten soll die europaweite Investorenausschreibung auf den Weg gebracht werden. Mehr zur Hallenbad-​Pressekonferenz am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.