Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Hotel am Remspark: Riesenandrang bei offizieller Eröffnung

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Riesenandrang und viel Prominenz aus Stadt und Land am Mittwochabend bei der offiziellen Eröffnungsfeier für das Hotel am Remspark mit seinem tollen Panoramablick auf die Stauferstadt. Worte des Dankes und Respekt galten dieser mutigen Investition.

Schwäbisch Gmünd sei im Aufschwung, und das Hotel am Remspark reihe sich in die guten Projekte dieser erfolgreichen Entwicklung ein, freute sich Oberbürgermeister Richard Arnold. Er höre nur Lob und Begeisterung über dieses besondere Hotelangebot. Landrat Klaus Pavel würdigte, dass Unternehmer Karl Grimminger mit diesem Projekt „in die Heimat investiert hat“. Außergewöhnliches sei entstanden. Investor Karl Grimminger und Hotelmanager Benjamin Schöll hießen den erwartungsvollen Gästeansturm herzlich willkommen und hielten Rückblick auf eine spannende Planungs-​, Bau– und Eröffnungsphase. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.