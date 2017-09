Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Neuer Mietspiegel für Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die Fortschreibung ist fällig, der Gesetzgeber schreibt sie vor, wenn die Stadt ihren seit 2014 existierenden qualifizierten Mietspiegel erhalten will. Daher läuft zur Zeit und bis in den Oktober hinein eine Stichprobenerhebung.

1

2018

2014

2016

14

Zum ersten Mal beteiligen sich daran auch die Kommunen Lorch, Mutlangen und Waldstetten am Mietspiegel, der bis zum. Aprilneu erstellt sein muss. Gmünd hatte lange nur einen von Schorndorf abgeleiteten Mietspiegel, der als unbefriedigend empfunden wurde., im Jahr der Landesgartenschau und des in ihrem Umfeld sich ereignenden Entwicklungsschub für die Stadt, kam der erste eigene qualifizierte Mietspiegel zustande. Dieser wurdefortgeschrieben. Mehr darüber in der RZ vom. September.