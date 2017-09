Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Neues Weststadt-​Zentrum: „Ein Bürgerzentrum für alle“

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Es gab Zeiten, da mussten Lehrer, die an der Stauferschule unterrichten, erst einmal erklären, wo genau sich die Schule befindet. Mittlerweile ist der Standort im Heinrich-​Steimle-​Weg immer mehr Bürgern bekannt – nicht zuletzt auch aufgrund der nun sichtbaren Veränderungen und dem Entstehen des neuen Bürger-​, Familien– und Bildungszentrums.

Die Veränderungen in der Weststadt bekommt immer mehr auch Schulleiter Norbert Seifert zu spüren. „Wir ertragen die Arbeiten gerne“, erklärte er deshalb am Mittwoch bei einem Vor-​Ort-​Termin mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der VGW. Momentan, so sein Eindruck, sei in der Weststadt ein Aufbruch zu spüren.Gearbeitet wird an unterschiedlichen Stellen. Was genau gemacht wird und ob die Arbeiten im Zeitplan liegen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.