Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Programm der Europäischen Mobilitätswoche in Gmünd

„Bei der Europäischen Woche der Mobilität sei Deutschland bislang unterrepräsentiert“, bedauert der Sprecher des Gmünder Arbeitskreises Mobilität und Verkehr, Thomas Kaiser. Zu wenige Städte beteiligen sich an der Aktion – im Gegensatz zu Schwäbisch Gmünd.

Mehrere Radtouren, das. Forum E-​Mobilität und Veranstaltungen, die Informationen und Gespräche bieten, bilden das Programm, das unter anderem die Stadt und der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr zur europäischen Mobilitäswoche auf die Beine gestellt haben. Auftakt ist am Samstag,. September, umUhr am Marienbrunnen. Was sonst noch geboten wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.