Blaulicht | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Unerlaubtes Autorennen

Ein unerlaubtes Autorennen haben sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstagabend ein 18 Jahre alter Skoda-​Lenker und ein 19 Jahre alter Mini-​Fahrer geliefert. Die beiden jungen Männer hatten gegen 19 : 45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit eine gesperrte Straße zwischen Altenhausen und Flugplatz bei Schwäbisch Hall befahren. Hierbei scherte der Skoda-​Lenker hinter dem Mini aus, um diesen zu überholen.

Bei dem Überholversuch verlor der-​Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun des Flughafengeländes. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Skoda war ein Sachschaden von circaEuro entstanden. Der Sachschaden am Zaun wird auf überEuro beziffert. Der Führerschein des-​Jährigen wurde einbehalten, ihm droht ein Strafverfahren mit Führerscheinsperre. DemJahre alten Mini-​Lenker droht ein Bußgeldverfahren mitEuro Bußgeld,Punkte in Flensburg undMonat Fahrverbot. Die Ermittlungen dauern an.