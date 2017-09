Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. September 2017 Mittwoch, 13. September 2017

Wohin am Wochenende: Sechs Tipps

Wie jeden Donnerstag veröffentlicht die Rems-​Zeitung wieder Veranstaltungstipps aus der näheren Umgebung von Schwäbisch Gmünd. Unter den sechs Tipps dürfte für jeden irgendetwas dabei sein.

So weisen wir auf ein Lichtkonzert in Heidenheim hin, auf die Nacht der Pferde in Ellwangen, auf ein Doppelkonzert in Schorndorf, auf das Oktoberfest in Heidenheim, auf Radtouren in Aalen oder auf die Märklin-​Tage in Göppingen. Wir nehmen gerne aber auch wöchentliche Veranstaltungstipps mit auf, wenn sie uns rechtzeitig gemeldet werden.