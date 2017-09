Sport | Donnerstag, 14. September 2017 Donnerstag, 14. September 2017

Erstes Gmünder Derby: Der TSGV Waldstetten trifft auf den FC Bargau

Erster gegen Letzter, der Tabellenführer hat schon zwölf Punkte gesammelt, das Schlusslicht ist bislang vier Mal leer ausgegangen: Zu einem ungleichen Duell kommt es im ersten Gmünder Derby der noch jungen Landesliga-​Saison am Samstag, 15 . 30 Uhr, zwischen dem TSGV Waldstetten und FC Bargau.

Zum Saisonstart des TSGV Waldstetten fällt dem Sportlichen Leiter Markus Diezi nur eines ein: „Unseren Auftakt mit vier Siegen kann man als überragend bezeichnen.“ Dabei sind es beileibe nicht nur die nackten Ergebnisse, dasin Blaustein,gegen Ebersbach,in Hofherrnweiler undgegen den Aufsteiger Nafi Stuttgart, die den Teammanager so verblüffen. „Vor allem auch die Art und Weise, wie wir diese Spiele gewonnen haben, ist beeindruckend. Der gesamte Kader arbeitet sehr konzentriert, jeder kennt seine Aufgaben und setzt diese derzeit perfekt um.“Vermeidbar war die jüngste Bargauer-Niederlage am Sonntag gegen die TSG Hofherrnweiler. Zum wiederholten Male hat dem Aufsteiger der nötige Killerinstinkt gefehlt. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser, haben es aber wieder nicht geschafft, ein Tor zu machen“, trauert Abteilungsleiter Ralf Klotzbücher abermals den vergebenen Chancen hinterher. „Es war eigentlich ein typisches-Spiel, doch bei einer Standardsituation waren wir dann nicht aufmerksam genug.“ So ziert der Aufsteiger weiterhin mit null Punkten das Tabellenende, weshalb die Rollen am Samstag laut Ralf Klotzbücher klar verteilt sein: „Waldstetten ist mit den vier Siegen im Rücken und als Tabellenführer der klare Favorit. Wir können in diesem Derby eigentlich nur gewinnen.“ Mehr dazu in der RZ vom. September.