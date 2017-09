Ostalb | Donnerstag, 14. September 2017 Donnerstag, 14. September 2017

Keine Harmonie im Gemeinderat vom Ruppertshofen

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat von Ruppertshofen scheint nicht gerade harmonisch zu sein. Mit dieser Kritik haben sich zwei Mitglieder des Gremiums an die Rems-​Zeitung gewandt.

Die räumlichen Bedingungen im Sitzungssaal sind eigentlich sehr angenehm. Doch Christian Frank und Tanja Härtelt bemängeln, dass die Arbeit im Gremium dort nicht konstruktiv ist und man mehr gegen– als miteinander agiert. „Die Beteiligung an den Sitzungen des Gemeinderats sind verbesserungswürdig“, drückt es Bürgermeister Peter Kühnl vorsichtig aus und meint damit, dass selten alle neun gewählte Vertreter bei den Sitzungen anwesend sind. Dies bestätigt auch Eleonore Mangold, stellvertretende Bürgermeisterin, die diese Erfahrung seit der letzten Wahl gemacht hat. Und sie würde sich mehr „Diskussionshygiene“ wünschen. Was damit konkret gemeint ist, steht am. September in der Rems-​Zeitung!