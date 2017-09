Ostalb | Donnerstag, 14. September 2017 Donnerstag, 14. September 2017

Parken beim Bahnhof in Lorch: Gutachten noch nicht fertig

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Eigentlich hätte am Donnerstag, 14 . September, auch das Thema „Parkraumbewirtschaftung“ auf der Tagesordnung des Lorcher Gemeinderats stehen sollen. Aber das dafür in Auftrag gegebene Gutachten ist noch nicht ganz fertig. Die Situation in der Hohenstaufenstraße wurde jedoch bereits durch Parkbuchten entspannt.

&

15

„In einer der nächsten Sitzungen wird das Gutachten vorgestellt“, versicherte Bürgermeister Karl Bühler im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Wenn dann die Fakten auf dem Tisch liegen, könne man im Hinblick auf die vielfach geforderte Parkraumbewirtschaftung die weiteren Schritte beraten. Dass man sich in Lorch unter anderem darüber Gedanken macht, für die ParkRide-Plätze beim Bahnhof künftig eine Gebühr zu verlangen, hängt damit zusammen, dass der Parkraum schon früh am Morgen bis auf den letzten Platz belegt ist und die Pendler deshalb ihre Autos auch am Rand der umliegenden Straßen parken. Immer wieder gab es deshalb von Anwohnern Beschwerden, weil sie kaum noch aus ihren Grundstücken herausfahren konnten. Mehr dazu steht in der Rems-​Zeitung vom. September!