Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. September 2017

Johannes Schüle: Bürgermedaille für Historiker und Menschenfreund

Foto: hs

Im Refektorium des Prediger ist soeben (Freitagabend) die Bürgermedaille der Stadt Schwäbisch Gmünd an Johannes Schüle verliehen worden. Er hat in ehrenamtlicher Arbeit Enormes für die Erforschung der Gmünder Stadtgeschichte geleistet.

Oberbürgermeister Richard Arnold und weitere Festredner erinnerten auch an viele anderen Leistungen des stets freundlichen, wissensdurstigen und hilfsbereiten Heimatforschers. Er sei ein Multitalent, der auch mit seinem leidenschaftlichen Hobby als Fotograf Bleibendes geschaffen hat. Die Arbeit des Stadtarchivs sei mittlerweile ohne Johannes Schüle undenkbar geworden. Hervorgehoben wurde immer wieder seine christliche Grundhaltung, ein echter Menschenfreund, in dem sich auch, wie OB Arnold beschrieb, der Charakter der Stadt Schwäbisch Gmünd widerspiegle. Ausführlicher Berich über die Feierstunde am Samstag in der Rems-​Zeitung.