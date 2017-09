Ostalb | Freitag, 15. September 2017 Freitag, 15. September 2017

Samstagsreportage: Alte Unimog-​Liebe rostet nicht

Foto: hs

Karin und Matthias Haas aus Eschach sind leidenschaftliche Unimog-​Fans. Sie besitzen, pflegen und fahren zwei prächtige Oldtimer dieser Kultmarke, deren Geschichte in Schwäbisch Gmünd begann.

Wenn Karin und Matthias Haas die Tore ihrer großen Doppelgarage öffnen, dann wirkt das bisweilen so feierlich wie am Portal zu einer Schatzkammer: Tatsächlich lachen da dem Betrachter zwei prächtige Fahrzeugschätze entgegen. Zwei historische Unimogs, die sich wie zwei unterschiedlich alte und große Geschwister auf die nächste Ausfahrt freuen — entweder zur Arbeit oder zu einem Unimogtreffen.. Beim jüngeren Exemplar handelt es sich um einen UBaujahr. Viel kleiner, dafür aber auch viel älter steht ein Uan seiner Seite.hat der das Licht der Welt erblickt und trägt noch das typische dunkle Unimog-​Grün der Anfangsjahre. Während sich andere Ehepaare eher darüber den Kopf zerbrechen, ob sie vielleicht einen BMW als Erst– und einen Golf als Zweitauto anschaffen, waren Karin und Matthias Haas schon sehr früh vom Unimog-​Virus infiziert worden — und hielten Ausschau nach diesen Kultfahrzeugen. Wie es sich für einen Unimog gehört, sind die Beiden aus Eschach keine Museumstücke. sondern sie sind noch voll im Einsatz. Mehr zur Unimog-​Saga in unserer aktuellen Samstagsreportage.