Ostalb | Freitag, 15. September 2017 Freitag, 15. September 2017

Stabwechsel bei der IHK: Maier folgt Trinkl

Galerie (1 Bild)

Foto: ihk

In der IHK-​Vollversammlung wurde Markus Maier mit überwältigender Mehrheit zum neuen IHK-​Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf Carl Trinkl, der nach 46 Jahren bei der Kreissparkasse Ostalb und seit 2009 als deren Vorstandsvorsitzender Ende September in den Ruhestand tritt.

„Ein starker Standort, attraktiv für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter, muss das Ziel unserer Arbeit sein“, sagte der neu gewählte Präsident Markus Maier. Dazu gehört eine Reihe von Schwerpunkten: „Die Fachkräftesicherung durch eine gute duale Ausbildung sowie bedarfsgerechte Angebote unserer Hochschulen. Darüber hinaus müssen wir unsere Infrastruktur weiter entwickeln“, so Maier weiter.Der neugewählte Präsident Markus Maier dankte seinem Vorgänger sehr herzlich. „Carl Trinkl übergibt eine bestens aufgestellte IHK. Mit Herz und Verstand war und ist er ein souveräner ehrenamtlicher Spitzenvertreter unserer Industrie– und Handelskammer“, so Maier. Trinkl sei mit seinem breiten Erfahrungsschatz in unterschiedlichen wirtschaftlichen Belangen ein exzellenter Kenner der regionalen Branchen.