Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. September 2017 Freitag, 15. September 2017

Wochenende: Alt, aber nicht wertlos

Galerie (1 Bild)

Kurz vor Beginn der Flohmarktsaison stellt sich die Frage, zwischen welchen Möbeln wir leben wollen. Was gibt der Markt her? Und: Lohnt es sich gerade, wieder Antiquitäten zu sammeln? Damit befasst sich das Titelthema unserer Wochenende-​Beilage, diesesmal mit 20 statt mit 16 Seiten.

Die EU hat Strom fressende Staubsauger am 1. September in den Ruhestand geschickt. Trotzdem muss niemand einen neuen Staubsauger kaufen, wenn der alte noch funktioniert. Aber die neuen Geräte sollen trotz niedriger Wattzahlen eine höhere Saugleistung haben. Unser Thema unter der Rubrik „Mensch+Technik“. Außerdem zeigen wir, wie Baumfreunde gegen die Miniermotte vorgehen, die gerne im abgefallenen Laub von Kastanien überwintern (Haus+Garten). Dazu wie an jedem Wochenende: Reiseseiten, Rätsel, Comic und vieles mehr. Das lesenswerte Wochenende steht vor der Tür! Am Samstag in der Rems-​Zeitung.