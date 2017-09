Schwäbisch Gmünd | Samstag, 16. September 2017 Samstag, 16. September 2017

7 . Oldtimer-​Treff bei Mercedes-​Benz

Mercedes-​Benz hatte am Samstag zum siebten Mal zum Oldtimer-​Treff mit anschließender Ausfahrt eingeladen. 80 bis 90 Fahrzeuge hatten bislang immer an diesem Treff teilgenommen, dieses Mal waren es 104 , die um die Mittagszeit zur Rundfahrt ins Kochertal starteten.

RundKilometer mussten, oder durften, zurückgelegt werden. Abschluss am Nachmittag war im Bin Schwäbisch Gmünd geplant. Dazwischen gab es keine Aufenthalte. Florian Ilg, Verkaufsleiter bei Mercedes-​Benz in Gmünd, der die gesamte Tour geplant hatte, bat die Teilnehmer bei der Begrüßung, nicht in einer Kolonne zu fahren, sondern in Gruppen und dazwischen immer genügend Abstand zu halten, damit andere Fahrzeuge überholen können. Denn unter den Oldtimern waren Fahrzeuge, die man nicht gerade als „Rennmaschinen“ bezeichnen kann. Das älteste Auto war ein Ford A aus dem Jahr. Umlagert war auf dem Parkplatz von Mercedes aber auch der Nachbau der Erfindung von Berta Benz aus dem Jahr, den das Mercedes-​Benz-​Museum zur Verfügung stellte. Vor der Abfahrt übergab Manfred Hommel einen Spendenscheck in Höhe vonEuro an die Gmünder Tafel. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.