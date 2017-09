Blaulicht | Samstag, 16. September 2017 Samstag, 16. September 2017

Vor der Polizei geflüchtet

Am Samstag, kurz nach 3 Uhr, beobachtete eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd einen VW Passat, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr an der Remsstraße und Lorcher Straße fuhr. Als sie das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollte, erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit und flüchtete vor dem Streifenwagen.

Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, das jetzt in Richtung Stadtmitte fuhr, bis der Fahrer das Fahrzeug schließlich in der Straße Am Deutenbach abstellte. Dort setzte er seine Flucht zu Fuß in Richtung der Fußgängerbrücke über die Bfort. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und überwältigen. Bei der Kontrolle des polizeibekannten-​jährigen Mannes stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. In seinem Fahrzeug konnten mehrere Messer und Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.Bei der Festnahme wurden die beiden Polizeibeamten leicht verletzt. Der-​jährige Beschuldigte blieb unverletzt. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.