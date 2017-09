Sport | Sonntag, 17. September 2017 Sonntag, 17. September 2017

Bergrevival in Heubach: Die Gleichmäßigkeit zählt

Galerie (5 Bilder)

Fotos: gn

Bereits vor über 50 Jahren fand das erste Heubacher Bergrennen statt. Nach längerer Abstinenz gab es dann vor drei Jahren das erste Revival und das Interesse war groß.Gunther Holley und seinem Team war es gelungen, die Bergprüfung in Heubach, dessen Ursprung auf die Sechzigerjahre zurückgeht, trotz aller in unserer heutigen Gesellschaft und Verwaltung üblichen Widerstände wiederzubeleben.

An diesem Wochenende wird demzufolge das fünfte Internationale ADAC Historic Bergrevival Heubach veranstaltet, wobei es jedoch nicht auf die Geschwindigkeit oder Bestzeiten ankommt. Vielmehr steht das gleichmäßige Fahren im Vordergrund, ein Rennen gegen die Zeit sozusagen. Veranstalter sind der MSC Abtsgmünd und die Internationale Audi IG, in Person von Gunther Holley. Mehr dazu in der RZ vom 18. September.