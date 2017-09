Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. September 2017 Sonntag, 17. September 2017

Ein Fest, das alle Sinne anspricht

Menschen, Tiere, Attraktionen – könnte eine Umschreibung für den „Garten, Gold und Gsälz“-Markt lauten, der am Samstag und Sonntag den Remspark mit Leben füllte. Während der Samstag wetterbedingt ein eher schwacher Tag war, ließen sich die Besucher am Sonntag nicht lange bitten.

Der Markt bestach mit seiner bunten Vielfalt. Wer den Garten oder die Wohnung noch für den Herbst schmücken will, hatte eine Auswahl vom guten, alten Gartenzwerg, bis zu hochmodernen Metallskulpturen. Das Interesse der Besucher galt auch den zahlreichen Schmuckständen. Neben Garten und Gold konnten viele Produkte aus der Region beschnuppert und probiert werden. Und natürlich wurden Gsälzkönigin und Gsälzkönig prämiert. Gewonnen hat Anita Bees aus Hüttlingen mit einer Himbeer-​Erdbeer-​Kreation. Bei den Herren der Gsälzschöpfung überzeugte Hermann Rumpler aus Lindach die Jury auf Anhieb mit seinem Waldbrombeer-​Gsälz. Mehr zum Gsälzfest lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.