Staufermarkt und Ritterlage im Kloster Lorch

Zeitreisen sind ein alter Traum der Menschheit. Wer würde nicht gerne sehen, wie Eltern und Großeltern gelebt haben und das Alltagsleben seiner Urahnen kennenlernen? Kein Wunder, dass der historische Mittelaltermarkt rund um das Lorcher Kloster erneut Menschenmassen anzog.

Viele Besucher zogen sich extra historische Gewänder an und machten das bunte Treiben so noch realitätsnaher. So mischten sich bei bestem Sonnenschein am Sonntagnachmittag unter die Markttreibenden und Darsteller der verschiedenen Gewerke neben den Familien und Mittelalterfans auch Burgdamen, Ritter, Gaukler, Knappen und viel Fußvolk. Im Ritterlager waren aufQuadratmetern all diejenigen zu finden, die das ganze Wochenende auf dem Gelände kampierten und mit mittelalterlicher Ausrüstung und vor allem mit handwerklichem Geschick im Gepäck angereist waren. Wie sie lebten und was an den Marktständen zu sehen war, steht ausführlich in der Rems-​Zeitung vom. September.