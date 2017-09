Ostalb | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Jochen König will Bürgermeister von Eschach bleiben

Am 10 . Juni 2018 entscheiden die Eschacher Bürgerinnen und Bürger darüber, wer ihr „Meister“ sein soll. Amtsinhaber Jochen König kandidiert für eine zweite Amtszeit.

Bevor sich der Eschacher Gemeinderat mit den Weichenstellungen für die Durchführung der durch Ablauf der Amtszeit des Bürgermeisters nötigen Neuwahl befasste und sich Jochen König wegen Befangenheit in den Zuhörerraum setzte, gab der Schultes eine persönliche Erklärung ab. „Ich binangetreten mit dem Wunsch, den Ort zu verändern. Diese Aufgabe ist noch nicht beendet!“ begründete König, warum er im kommenden Jahr erneut um das Amt des Eschacher Bürgermeisters kandidieren werde. „Meine Familie und ich fühlen uns in der Gemeinde sehr wohl!“, fügte er hinzu und versicherte, dass er den Chefsessel im Eschacher Rathaus nie als ein Sprungbrett für eine Tätigkeit in einer größeren Kommune gesehen habe, sondern als eine Lebensaufgabe betrachte.Was sonst noch in der Sitzung besprochen wurde und warum der Gemeinderat die in Seifertshofen geplante Veranstaltung „Summer Breeze“ kritisch betrachtet, steht am. September in der Rems-​Zeitung!