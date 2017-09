Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Stadtentwicklung: Baubürgermeister erklärt seine Strategie

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Eine Vielzahl von Bau– und Stadtentwicklungsprojekten sind angelaufen und stehen in den nächsten Jahren an: Schwäbisch Gmünd erlebt einen Baubooom, vor allem auch auf dem Wohnungsmarkt.

2040

Die Rems-​Zeitung hat sich nach der kommunalpolitischen Sommerpause und zu Beginn seiner zweiten Amtszeit mit Baubürgermeister Julius Mihm über dessen Strategien unterhalten. Er meint: Zukunft könne nicht geplant, jedoch gesteuert werden. Er sieht aktuell wirtschaftlich absolut positive Chancen für eine gute Entwicklung, wobei ihm besonders eine Verbesserung der sozialen Struktur am Herzen liegt. Für sozial Schwächere müsse ebenso der bezahlbare Wohnungsbau vorangebtrieben werden wie die Ausweisung von Siedlungsflächen für Häuslebauer. Als Paradepferd dieser angestrebten Stadtentwicklung beschreibt Mihm das erfolgreich angelaufene Projekt „Hardt“. Ausführlicher Bericht über das Gespräch mit dem Gmünder Baubürgermeister am Dienstag in der Rems-​Zeitung.