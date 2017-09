Ostalb | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Wohnhäuser auf dem ehemaligen Feuerwehr-​Areal in Waldhausen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Wo über mehrere Jahrzehnte die Autos der Waldhäuser Feuerwehr standen, wird zur Zeit der Baugrund für 32 neue Wohnungen direkt am Remsufer vorbereitet. Mit der Baugenehmigung rechnet der Bauherr in der nächsten Woche. Damit ist für eine sinnvolle Nachnutzung des Areals gesorgt.

3

6

32

19

Aufgrund der Zusammenlegung der beiden Feuerwehrabteilungen Lorch und Waldhausen zu einer gemeinsamen Wehr mit einem gemeinsamen Gerätehaus in zentraler Lage wurden die beiden vorherigen Gerätehäuser nicht mehr benötigt und mangels einer sich anbietenden Nachnutzung abgebrochen. Während der alte Lorcher „Florian“ hinter dem Bürgerhaus Schillerschule Platz machte für die Neugestaltung des Remsufers als Erlebnis– und Erholungsraum, soll das frei gewordene Grundstück in Waldhausen als Bauplatz für eine verdichtete Wohnbebauung dienen.Unter dem Stichwort „Remsperlen“ wird die Fa. Storzenbach GmbH aus Göppingen dort auf einer Fläche vonAr insgesamtneue Wohnungen schaffen. Wie sie aussehen sollen, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. September!